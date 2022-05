Castel di Sangro, il sindaco a CN24: "Tre amichevoli, due avversarie in Liga e Ligue 1! Vi mostro come sta il campo" | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Ritiro in Abruzzo, dal 23 luglio al 6 agosto 2022 per la SSC Napoli: sarà il terzo di 12, sei più sei, finalmente senza troppe restrizioni e con tanti tifosi attesi al seguito. Tante le dichiarazioni di tutti i protagonisti nella conferenza integrale.

Ma a margine della conferenza di presentazione del ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli, abbiamo intervistato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Ecco le sue parole ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Sarà lungo dal 23 luglio al 6 agosto, caratterizzato da tre eventi amichevoli, credo importanti. Con 2 squadre straniere di prima divisione, tutto va per il meglio. Starà anche al mister Spalletti definire i dettagli per le amichevoli. Ma partiamo con il piede giusto, ripristinando i piaceri del ritiro.

Eventi per i tifosi? Ne parlavo anche in maniera confidenziale col mister, ci piacerebbero incontri di calciatori con stampa e pubblico per quei momenti che rendono tangibile il rapporto squadra-tifosi. Metteremo a disposizione tutte le strutture.

Il presidente si era preoccupato del terreno di gioco, cos'era successo? Nulla, non è successo nulla nel senso che noi abbiamo un periodo invernale cruento, lo sappiamo tutto. Per cui le attività di manutenzione iniziano a maggio, se volete vi mostro le foto di questa mattina del campo: il terreno è di Serie A!"