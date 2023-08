Apollon Limassol, Valbuena: "Napoli, spero in un altro scudetto! Garcia mi chiamò nel 2006, all'Elmas del Fenerbahce dissi una cosa. E oggi gli farò una richiesta..." | ESCLUSIVA

Ultime notizie Napoli - Una carriera di tutto rispetto: Mondiali, Champions League, Ligue 1, poi virata verso il Mediterraneo, la Grecia dell’Olympiakos e, da una decina di giorni, Cipro. Apollon Limassol. Mathieu Valbuena ci accoglie col sorriso, mentre il suo sguardo si allontana già oltre, con l’idea di rimanere nel mondo del calcio, preferibilmente di nuovo tra gli ormeggi del Pireo.

Intervista Mathieu Valbuena CalcioNapoli24

Che carriera è stata la sua? Perchè l’Apollon Limassol?

“È importante stare bene prima di tutto, avere piacere nel fare le cose. Sono qui da una decina di giorni, sono felice di poter giocare stasera contro il Napoli. Voglio divertirmi, mi piace ancora giocare al calcio”

Che opinione ha del Napoli dall’esterno?

“La considerazione che ho di loro è la stessa che ho del Marsiglia, che è stata casa mia per tanti anni. Ho già giocato due volte in passato contro il Napoli, conosco la squadra e so che sono molto forti, hanno tifosi molto calorosi e spero che anche quest’anno possano vincere di nuovo il titolo”

Ricorda le due sfide di Champions League nel 2013-2014?

“Certo, mi piacque molto venire a giocare a Napoli, di poterlo fare nello stadio che fu di Maradona. Il Napoli era una grande squadra allora, aveva giocatori forti come Higuain, Mertens, Hamsik. Mi ha fatto piacere vederli vincere lo scudetto, conosco il nuovo allenatore Rudi Garcia e spero che possa continuare ad andare bene come lo scorso anno. Per tanti anni il Napoli non aveva vinto il titolo, e c’è riuscito. Ricordo l’atmosfera di quelle partite di Champions League, a partire dai tifosi”

Rudi Garcia che persona ed allenatore è?

“Ho una bella storia da raccontare su di lui: nel 2006 segno per la prima volta con la maglia del Marsiglia, e mi chiama perchè voleva portarmi al Digione. Non sono mai stato allenato da lui, ma ho sempre mantenuto un rapporto gentile ed amichevole col mister. Per lui adesso è una sfida dopo la vittoria dello scudetto, i tifosi si aspettano grandi cose”

Nel Napoli gioca Eljif Elmas, suo compagno di squadra al Fenerbahce.

“Quando ero lì Eljif era molto giovane, non aveva troppo spazio ma si vedeva che potesse diventare un grande giocatore. Ed io non capivo perchè gli allenatori non lo facessero giocare (ride, ndr). Gli dicevo sempre di avere pazienza, perchè se avesse continuato a lavorare forte allora avrebbe potuto avere una grande carriera. Gli parlavo tanto, sono contento che sia arrivato ad un grande club come il Napoli e di poterlo vedere oggi”

Cosa gli dirà?

“Gli ricorderò tutte le volte che gli parlavo dopo ogni partita e lui finiva per arrabbiarsi (ride, ndr)”

All’Olympiakos ha avuto un altro ex Napoli come compagno, Kostas Manolas.

“Kostas è un po’ pazzo (ride, ndr). Una bella persona, al Napoli ha giocato tante belle partite però voleva tornare a casa, in Grecia, da qui la cessione”

Khvicha Kvaratskhelia, fisicamente, la ricorda un po’. Che ne pensa?

“Si vede che farà molta carriera, adesso è ancora all’inizio ma è molto bravo, soprattutto nel dribbling, ma dev’essere bravo a tutto tondo: non solo tecnicamente, per fare carriera serve anche il carattere”

Il Napoli ha in rosa due ex Ligue 1: Jens Cajuste e André Frank Zambo Anguissa.

“Cajuste lo conosco poco, Zambo lo ricordo meglio: ci ho giocato contro in un Lione-Marsiglia, era uno che ci dava dentro nei contrasti, ci sono finito pur io in mezzo! (Ride, ndr)”

Mai stato vicino all’Italia o al Napoli? Le sarebbe piaciuto?

“Direi proprio di sì, mi sarebbe piaciuto: i tifosi sono straordinari. Ho giocato in tante squadre, ma avrei adorato giocare al Napoli perchè l’atmosfera dello stadio è davvero incredibile”

Il Napoli con Garcia può ripetere la Champions League di Spalletti? O è stato un caso?

“No, non è stato un caso. La stagione scorsa del Napoli è stata fantastica, Osimhen segnava un sacco di gol e anche gli esterni erano devastanti. Tutti pensavano che potesse superare lo scontro con il Milan, e magari vorranno rifarsi quest’anno. Erano troppo forti, non è stato un caso sebbene la Champions League sia una competizione difficile”

Victor Osimhen è l’attaccante più forte del mondo? Che ne pensa dell’ex Lille?

“Sicuramente ha vissuto una progressione incredibile, quando era al Lille era bravo ma al Napoli è cresciuto tantissimo. Forse non è il più forte del mondo, però ha fatto dei progressi enormi ed è fortissimo”

A fine carriera i calciatori spesso finiscono in campionati economicamente più floridi, adesso è il turno dell’Arabia Saudita: tutto questo rende il calcio meno bello agli occhi dei tifosi?

“È sempre stato molto difficile vedere grandi nomi partire per l’Arabia Saudita, ma questo è il nuovo calcio: il livello è alto perchè sono andati a giocarci i Cristiano Ronaldo e i Benzema, ma i campionati migliori restano sempre quelli europei dalla Serie A in poi”

Vent’anni di carriera: ha dato più il calcio a Valbuena o viceversa? Ha dei rimorsi?

“Io ho sempre avuto la passione del calcio, ho sempre voluto fare questo lavoro, tutti i giorni ho lavorato per arrivare al top: la cosa migliore che ho fatto è arrivare alla nazionale francese, ho giocato due volte la Coppa del Mondo che è stata una cosa emozionante. Poi tanti match di Champions League, certo. Mi fa sempre piacere giocare una partita, è una passione e non lo faccio perchè mi sento forzato, ma perchè mi piace. E sono contento di giocare oggi contro il Napoli”

Chiederà la maglietta ad Elmas?

“Sicuro! Ha tutta la carriera davanti, così quando finirò di giocare lo vedrò in televisione e sarò contento di avere una sua casacca”

Che futuro c’è per Valbuena dopo il calcio?