Champions, un bonus da almeno 50mln: non tornarci sarebbe un delitto

Napoli-Genk rappresenta uno spartiacque di tutta la stagione del club azzurro. Al netto delle questioni attuali, tra ritiro e rapporti burrascosi, la fine del girone di Champions League può regalare agli azzurri la qualificazione agli ottavi. Economicamente, è il risultato minimo per la società presieduta da De Laurentiis che, avara da sempre di progettualità per quanto riguarda beni materiale quali le infrastrutture, basa gran parte del proprio fatturato sugli introiti europei. Quanto vale il passaggio agli ottavi?

Champions League, le cifre incassate finora

Il Napoli, ad oggi, ha incassato dalla Champions League una cifra che si aggira attorno ai 52,523 milioni di euro, suddivisa così:

8,1 milioni di euro quale bonus prestazioni (5,4 milioni per le due vittorie, 2,7 milioni per i tre pareggi);

15,5 milioni di euro quale 'bonus ranking storico' (19° su 32 partecipanti)

7,5 milioni di euro quale prima tranche del 'market pool' (ai quali andrà aggiunta una seconda parte: non meno di 3,4 milioni - in caso di malaugurata eliminazione ai gironi e contestuale finale tutta italiana, con una terza italiana in semifinale -, La cifra dipenderà dal cammino anche delle altre italiane: meno se ne qualificano alla fase ad eliminazione diretta, più soldi verrebbero incassati dai club che accederebbero ai turni successivi)

2,773 milioni quale incasso delle due gare casalinghe (Liverpool 1.912.120 euro, Salisburgo 861.013 euro)

Champions League, le cifre che potrebbero essere incassate

Molto semplice calcolare gli introiti futuri del club in caso di passaggio del turno, ovviamente. I club che si qualificano alla fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti contributi:

qualificazione agli ottavi di finale : 9,5 milioni

: 9,5 milioni qualificazione ai quarti di finale : 10,5 milioni

: 10,5 milioni qualificazione alle semifinali : 12 milioni

: 12 milioni qualificazione alla finale : 15 milioni

: 15 milioni vittoria della Champions: 4 milioni.

Ai quali, poi, aggiungere gli incassi delle singole partite casalinghe: non meno di un milione di euro dal botteghino del San Paolo, visto il trend stagionale, più i 9,5 milioni di euro di bonus UEFA.

Le eventuali avversarie

Ad un turno dalla fine, non sono ancora state stabilite le potenziali avversarie. Però è possibile fare una scrematura a novanta minuti dal termine della prima fase della massima competizione europea. Anche perchè lo stesso Napoli, ad oggi, non ha la certezza di terminare il gruppo in testa oppure al secondo posto.

Prime classificate (in grassetto quelle sicure della posizione) : Barcellona , Bayern Monaco , Manchester City , Paris Saint - Germain , Lione/Lipsia/Zenit San Pietroburgo, Ajax/Valencia/Chelsea

: , , , - , Lione/Lipsia/Zenit San Pietroburgo, Ajax/Valencia/Chelsea Seconde classificate (in grassetto quelle sicure della posizione): Borussia Dortmund, Lione/Lipsia/Zenit San Pietroburgo, Ajax/Valencia/Chelsea, Tottenham, Dinamo Zagabria/Shakhtar Donetsk, Atletico Madrid/Bayer Leverkusen.

Quanto vale l'Europa?

La Champions League significa vetrina internazionale per tutti i calciatori, che vogliano andare via oppure no: le motivazioni vengono in modo naturale, e capita che la stessa squadra che pareggia a Liverpool poi inciampi in campionato. Napoli-Genk è uno spartiacque per l’intera stagione: non solo per Ancelotti o per i calciatori, ma anche e soprattutto per la società. Andare avanti equivale a prestigio ed incassi economici, ritornarci l’anno prossimo significa poter impostare la stagione partendo da una somma di denaro non indifferente: e ciò si ripercuoterebbe anche sul mercato, sul lignaggio delle cessioni e degli acquisti. A prescindere dagli errori di Ancelotti, dall'atteggiamento dei calciatori e dalla linea tenuta dalla società: questo è un altro discorso.