DIRETTA VIDEO - Napoli-Braga, il pre-partita LIVE dal Maradona con i tifosi: ottavi di finale in palio, le ultimissime di formazione

Napoli Braga Tv – Napoli Braga Champions League. La sesta e ultima partita del gruppo C di Champions League. Il Napoli vuole provare a vincere per una questione economica, ma soprattutto per passare il turno. Per gli Ottavi di Finale potrebbe bastare anche solo la sconfitta.

Napoli Braga: diretta testuale

19.30 - Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite casalinghe contro club portoghesi e tre delle ultime quattro.

19.20 - Ecco il probabile 11 scelto da Mazzarri:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

19.03 - La squadra di Mazzarri scenderà in campo con la maglia azzurra

18.45 - Mancano circa due ore al calcio d'inizio di Napoli-Braga, gara cruciale per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: c'è attesa per le formazioni ufficiali

18.30 - Napoli-Braga, ultimissime formazioni Sky: la scelta su Osimhen ed il terzino sinistro

Napoli Braga in diretta. La partita dei gironi Champions League Napoli Braga con aggiornamenti continui

12/12/2022 martedì ore 21:00 Napoli Braga tv

Napoli Braga Champions dove vederla in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24.

