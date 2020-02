Rigore Milan Juve: fallo di mano di Calabria di spalle! Concesso il penalty al 90' dopo averlo rivisto al Var, rossoneri infuriati [FOTO]

Regolamento sui falli di mano - Milan Juventus rigore. Fallo di mano in area, è rigore se non si guarda la palla? Rigore Juve milan, fallo di mano di Calabria in area al 90', l'arbitro viene richiamato al Var e concede il penalty.

Milan Juventus rigore. Rigore Juve Milan 2020. Rigore Milan Juve. E' rigore se non si guarda la palla? Qualcosa di simile è accaduto proprio ieri, quando De Vrij ha toccato il pallone con la mano. L'arbitro non ha concesso il rigore. Episodio identico è accaduto in Cagliari-Brescia, Cerri girato di spalle come Calabria, l'arbitro fischia rigore ma Rizzoli nella riunione successiva chiarisce dicendo che si trattava di errore e non andava fischiato.

Juve milan Juve rigore - Intanto, i rossoneri recriminano per un fallo di mano netto di Alex Sandro in area di rigore su un cross non fischiato.



Al minuto 46 contropiede del Napoli: Mertens serve Zielinski in area di rigore che prova il pallonetto ma Padelli devia il pallone e finisce sul braccio di De Vrij; l'arbitro non concede rigore al Napoli.

