Fallo di mano: cosa dice il regolamento sui calci di rigore

Regolamento fallo di mano, Serie A - Continuano le tante polemiche in merito al fallo di mano in Serie A. In merito al fallo di mano di De Ligt in Juventus-Bologna in molti si sono chiesto cosa dicesse il regolamento in merito di contatti del pallone con gli arti superiori. Da precisare che il comportamento degli arbitri rispetto al fallo di mano 2019 è cambiato. Infatti, secondo le nuove regole del calcio, viene a mancare il fattore volontarietà dei giocatori ed è cruciale la postura del corpo. Se questa viene considerata consona o meno al movimento che il giocatore reo del possibile fallo compie. Andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti sul fallo di mano rigore.

Fallo di mano

Regolamento fallo di mano

FALLO DI MANO : Sarà considerato fallo di mano al verificarsi di una di queste condizioni : 1) Tocco volontario 2) Posizione innaturale, anche se involontaria, quando il braccio è in linea con le spalle, o sopra le spalle, o lontano dal corpo. A prescindere dalla distanza tra chi tira e chi colpisce di mano. Unica eccezione avviene nel caso in cui chi calcia il pallone colpisca la sua stessa mano, in quel caso non è fallo.



FALLO DI MANO CON SCIVOLATA: E' stata infine chiarita la casistica relativa ai falli di mano avvenuti durante una scivolata: 1) se tocca la palla con il braccio in appoggio e questo è attaccato al corpo, non è fallo 2) se il braccio in appoggio è lontano dal corpo, è fallo 3) se tocca con l'altro braccio e questo è lontano dal corpo, è fallo.

Fallo di mano calcio - Proprio nel secondo caso del fallo di mano con scivolata è regolata la circostanza che si è verificata in Juventus-Bologna con il tocco di De Ligt in area di rigore. Stando a quanto diceva il regolamento fino a qualche giorno prima dell'ottava giornata di Serie A, quello del difensore bianconero sarebbe stato calcio di rigore netto.

Fallo di mano regolamento

Fallo di mano rigore - Cambia il regolamento fallo di mano 2019. Il fallo di mano in area nuovo regolamento sembrava davvero troppo punitivo, allora sono arrivate nelle ultime settimane (prima dell'ottava giornata e qualche giorno prima di Juventus-Bologna), degli aggiornamenti dal dirigente degli arbitri Nicola Rizzoli. La nuova regola sul fallo di mano 2019 poteva essere applicata in quasi tutti i casi, tranne se il pallone in precedenza non avesse impattato prima con un’altra parte del corpo (nel caso di Juve-Bologna, De Ligt tocca leggermente prima con il piede e poi con la mano). Archiviato il caso De Ligt, ora i tifosi e gli appassionati di Serie A potranno analizzare le prossime partite ricordando l'aggiornamento della 'nuova regola' spiegata da Nicola Rizzoli a Sky Sport.

Serie A - Fallo di mano, la regola ufficiale

Regolamento fallo di mano - Sul fallo di mano rigore ci sono aggiornamenti riguardo il regolamento. A chiarire il regolamento è l'ex arbitro Nicola Rizzoli. Ora il fallo di mano 2019 ha due eccezioni, una aggiunta recentemente.