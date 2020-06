Coppa Italia, Gattuso pronto a tre cambi di formazione! Il Napoli non andrà in ritiro a Roma, partirà la mattina della finale [GRAFICO]

L’allenatore Gennaro Gattuso prepara un Napoli con il 4-3-3 per la finale di Coppa Italia. Diverse novità - almeno tre, se non quattro - rispetto alla gara con l’Inter, come racconta il Corriere dello Sport:

“La finale è all’orizzonte, Napoli-Juventus è praticamente cominciata: Ospina è fuori, in porta ci andrà Meret. A sinistra, in difesa, si sistemerà Mario Rui; in mezzo al campo la prima maglia toccherà a Fabian e poi si capirà se varrà la pena ritoccare altro; in attacco Politano rimane in vantaggio - ma di poco - su Callejon. Vigilia lunghissima che il Napoli vivrà tra le pareti domestiche. Partenza al mattino della finale - forse in treno o anche in pullman, perché la distanza lo consente - e rientro nella notte”