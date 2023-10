Union Berlino-Napoli non si giocherà allo Stadion an der Alten Försterei! Per motivi di capienza, lo stadio dell'Union Berlino non ospita le partite di UEFA Champions League della squadra tedesca e anche il match di domani sera contro il Napoli non si giocherà in quella struttura.

Sarà invece l'Olympiastadion di Berlino ad ospitare la partita Union Berlin-Napoli di domani. Ce lo racconta il nostro Claudio Russo, inviato in Germania per CalcioNapoli24.