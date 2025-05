Inter-Lazio 2-2, Conte a Parma era incredulo: svelato il labiale dopo il gol di Pedro | FOTO

Parma-Napoli, nuovi retroscena da bordocampo grazie alla "BordoCam" di DAZN allo stadio Tardini. Scopriamo così la reazione della panchina del Napoli quando ha saputo del gol del 2-2 di Pedro contro l'Inter a San Siro.

Il primo ad accorgersi che la Lazio aveva pareggiato è stato Matteo Politano, che in quel momento è in panchina dopo la sostituzione. Appena se ne accorge, esulta e corre verso i compagni per dare la notizia.

Antonio Conte invece sembra incredulo e inizialmente non afferra, al punto che lo chiede tre volte: "Ha pareggiato la Lazio? Ha pareggiato la Lazio? Ha pareggiato la Lazio?". Lele Oriali chiede conferma addirittura ai tifosi in tribuna. Poi anche Conte si convince e si rivolge subito ai calciatori in campo: "Calma, hanno pareggiato, calma".