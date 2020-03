Riunione UEFA, tre ipotesi per ripartire: nella peggiore si gioca a fine giugno. Pronta la Final Four per Champions ed Europa League

Ultimissime notizie - La UEFA ha invitato i segretari generali delle 55 federazioni affiliate in videoconferenza mercoledì 1 aprile alle 12. L'ordine del giorno prevede un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e il vaglio delle potenziali opzioni per quanto riguarda la riprogrammazione delle partite. Il vertice esaminerà anche gli sviluppi in tutte le competizioni UEFA per club e per nazionali e valuterà i progressi a livello FIFA ed europeo in ambiti quali i contratti dei giocatori e il sistema di trasferimenti.

Ne parla il Corriere dello Sport:

“La Uefa procederà ad illustrare alcuni scenari che sono stati messi a punto e sui quali si continuerà a lavorare. Sul tavolo finiranno altri tre scenari: il migliore prevede la ripartenza a metà maggio (16-17), un secondo definito “di buon senso” tra fine maggio (31) e inizio giugno (3), un terzo “molto ritardato” con il via entro la fine di giugno. Senza specificare se il 14 o più in là, fino al 28. Un’annotazione a margine: quest’ultima ipotesi comporterebbe tagli nel format delle coppe europee con meno partite e magari final four”