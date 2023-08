Preliminari Champions League, le vincenti del terzo turno. Resta una gara da giocare

Notizie Calcio Si sono disputate le gare di ritorno del terzo turno preliminare per la qualifiazione ai gironi di Champions League:

Champions League

I polacchi del Rakow passano per 0-1 sul campo dell'Aris; passano il turno con un aggregato di 3-1; il Maccabi Haifa si impone per 3-1 sullo Slovan Bratislava passando alla fase successiva con un risultato in aggregato di 4-3. Il Molde ribalta il parziale battendo 2-0 il Klaksvik dopo essere stati sconfitti 2-1 nella gara d'andata. Dopo il pareggio senza reti del primo match Sparta Praga e FC Copenhagen segnano 3 gol per parte nei 120 minuti, servono i rigori per decretare il passaggio del turno, con vittoria per Copenhagen 4-2.

Il Galatasaray di Dries Mertens vince per 1-0 nella trasferta contro l'O. Ljubljana dopo il 3-0 dell'andata. 1-4 del Braga sul TSC che passa il turno con una aggragato di 7-1. Passa anche il Rangers dopo il pareggio di 1-1 in Svizzera contro il Servette (all'andata gli scozzesi hanno vinto 2-1). Il PSV passa agevolmente per 3-1 contro lo Sturm Graz dopo la vittoria per 4-1 all'andata. Anche accede al turno successivo dopo la vittoria sul Panathinaikos per 2-0 ribaltando la sconfitta per 1-0 dell'andata. Finisce invece 1-2 Dinamo Zagabria - AEK, da giocare il ritorno.