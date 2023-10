Napoli-Real Madrid, conferenza Valverde: "Vogliamo vincere! Nessun caso Modric, sulle difficoltà col nuovo modulo..." | DIRETTA VIDEO

Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video della conferenza stampa del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, alla vigilia di Napoli-Real Madrid. Il Napoli è pronto all'esordio casalingo in Champions League in una gara imperdibile contro il Real Madrid. Intanto, sono in arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Napoli Real Madrid con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Napoli Real Madrid Champions League: conferenza Valverde

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde. Qui, invece, la conferenza di Ancelotti.

15.00 - La diretta video su CalcioNapoli24 dalla sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona conil centrocampista Valverde del Real Madrid è in programma alle ore 18:15

18.12 - Ecco Valverde: "Sicuramente è importante mantenerci costante in questo filotto di vittorie, abbiamo voglia di giocare e vincere, soprattutto in Champions League. Per quanto riguarda me, non vorrei rivivere il momento duro vissuto per me e mia moglie: preferirei non parlarne, ostacoli della vita da affrontare in maniera positiva. Mi sono concentrato sul calcio, sul Mondiale e sul Real Madrid. L'anno scorso abbiamo chiuso vincendo la Copa del Rey, sono cresciuto come persona e sono momenti inaspettati che tutti viviamo: bisogna andare avanti con fiducia nel futuro. Il calcio ti aiuta a non pensare ai momenti negativi".

18.17 - Che ne pensi del momento di Modric? "Un esempio per tutti, per i più giovani della rosa come noi. Vive questo momento come sempre, non si è mai offeso e dice tutto di lui: un guerriero, sempre competitivo. La storia del Real e del calcio in generale è lui. Approfittiamo della sua esperienza per imparare. Nello spogliatoio è sempre lo stesso e importante".

Centrocampo del Real Madrid e nuovo modulo? "Kroos, Modric, Isco erano i migliori quando sono arrivato. Ho imparato tanto da loro, diversi ma han fatto la storia del Real Madrid. Li osservavo, cercando di 'rubare' atteggiamenti per crescere. Anche Casemiro mi ha aiutato tanto. Difficile giocare con i migliori del mondo, noi giovani cerchiamo di dimostrare che possiamo giocare e sfruttare ogni opportunità".

18.22 - Ancelotti ha parlato della debolezza del modulo a rombo con le ali che faticano a rientrare: quanto ti costa adattarti? "No, credo che stiamo facendo le cose bene: sto giocando spesso e questo lo dimostra. Cerco di adattarmi, con un allenatore così non puoi fare altro che ascoltarlo. Anche se a volte si fa fatica, come col Girona quando abbiamo cambiato formazione".

Sembra che Bellingham abbia il DNA da Real: in che modo è diverso? "Beh, Bellingham è molto giovane ma sembra che giochi al Real Madrid da anni. Il Real è un altro gradino, è arrivato in una forma ottima. Molto maturo, sembra giochi qui da anni. Poi come persona è positivo sempre, un buon compagno e in futuro potrà diventare un capitano e segnare la storia".

18.25 - Il Real ha il miglior centrocampo d'Europa? "Domanda piccante! Tutti giocatori di qualità e fra i migliori al mondo. Tutti noi diamo il massimo e cresciamo ogni giorno. Abbiamo tante caratteristiche diverse e complementari, la competizione è sana fra di noi. L'importante è il bene del club. Non siamo invincibili, ma siamo difficili da battere. Andiamo tutti nella stessa direzione per vincere".

18.26 - Bellingham può diventare capitano del Real Madrid, tu vorresti? "Sì, ovvio: è un sogno, è una squadra amata il Real Madrid e guardiamo tutti a Carvajal, Modric, sono uno specchio per noi. L'ho fatto con l'Uruguay ed è stato un sogno indossarla dinanzi alla Nazione e alla famiglia".

