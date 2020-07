Barcellona, Messi: "Napoli? Questi giorni di riposo ci serviranno a recuperare tranquillità, abbiamo fatto autocritica! Dovremo avere più voglia che mai"

Ultime notizie Napoli - Dichiarata la tregua al Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League? Come racconta Tuttosport, è stato ancora una volta Lionel Messi il protagonista di giornata: doppietta all’Alavés e titolo di capocannoniere per la settima volta. Dopo la sfuriata di giovedì, ha deciso di fare un passo indietro rilasciando alcune dichiarazioni nel post-gara:

«Come diceva l’altro giorno il mister Setién ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato bene. Dobbiamo cercare di mantenere quei livelli per 90 minuti. Dopo la sconfitta contro l’Osasuna, abbiamo fatto autocritica all’interno dello spogliatoio e oggi la squadra ha dato un’immagine completamente diversa. Non era semplice se consideriamo la situazione in cui ci trovavamo ed è un segnale importante in vista di quello che ci aspetta. Il Napoli? Questi giorni di riposo ci serviranno a recuperare un po’ di tranquillità. È fondamentale svuotare la testa e tornare con più voglia che mai»