Zappacosta-Roma, è fatta! Sky: domani le visite mediche a Villa Stuart

Calcio Mercato SSC Napoli - Se ne parlava da giorni come un’operazione in dirittura d’arrivo e ora sembra fatta per Zappacosta alla Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe chiusa ormai la trattativa per portare il terzino del Chelsea in giallorosso con un prestito secco.

Calciomercato, salta la trattativa per Hysaj alla Roma

Probabilmente già domani il giocatore potrebbe effettuare le visite mediche a Villa Stuart. In uscita invece sarebbe molto vicino l’addio di Santon al Mallorca in prestito con diritto di riscatto. Salta così la trattativa che avrebbe portato Elseid Hysaj nella capitale.

Hysaj