Veretout è a Napoli! Il francese accolto dal suo agente a Capodichino, poi la fuga verso l'uscita [VIDEO ESCLUSIVO]

Calcio Napoli mercato - Jordan Veretout è a Napoli! La notizia era circolata già in queste ore come una ipotesi, ma in esclusiva per CalcioNapoli24.it possiamo mostrarvi le immagini dell'arrivo in città, precisamente all'aeroporto di Capodichino, del centrocampista francese attualmente al centro di un vortice di mercato che lo vede coinvolto tra Milan, Roma e Napoli. Il mediano viola è giunto a Napoli con un volo da Nantes atterrato alle ore 22.19 a Capodichino. Ad attenderlo il suo agente Mario Giuffredi che ha scortato il giocatore fino all'uscita in maniera abbastanza repentina una volta varcata la soglia dell'uscita passeggeri dell'aeroporto.

Veretout-Napoli, il calciatore arriva in città

In queste ore vi abbiamo raccontato come stiano le cose in merito al suo futuro, con la Roma che sembra aver accelerato prepotentemente ma con il giocatore che vuole dare un ultimatum al Napoli. Che questo suo viaggio in città possa sbloccare la situazione? Da sottolineare come Veretout fosse da solo, senza moglie e figlia come nell'ultima occasione in cui era giunto a Napoli in vacanza per un week end a fine marzo.

Napoli, ultimatum di Veretout

Veretout ha deciso di dare una sorta di ultimatum agli azzurri, bloccando quindi ogni trattativa fino al week end che concluderà tra l'altro questo mese di giugno. Se entro questo week end quindi il Napoli non farà rilanci alla Fiorentina per provare ad acquistarlo, o contestualmente non dovesse cedere nessun centrocampista in esubero come Rog o Diawara, Veretout accetterà l'offerta della Roma che, come detto, ha accelerato in maniera vigorosa su questa pista.

