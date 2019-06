La Roma spinge per Veretout, ma il francese aspetta il Napoli: scatta l'ultimatum [ESCLUSIVA]

Calcio Napoli mercato - Veretout-Napoli, la pista non è del tutto tramontata. In questi giorni il pressing di Milan e Roma sul centrocampista francese si è fatto molto più intenso, con l'agente del giocatore che ha incontrato entrambe le dirigenze, in ultima battuta quella capitolina proprio questo pomeriggio. Al momento però, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, Jordan Vereout ha chiesto di stoppare ogni trattativa con qualsiasi squadra perché sta aspettando il possibile affondo decisivo del Napoli. Il francese sogna di vestire la maglia azzurra, visto che tra l'altro si tratta della prima squadra in assoluto che si è mostrata interessata all'acquisizione del suo cartellino.

Veretout, ultimatum al Napoli

Veretout ha al momento deciso di dare una sorta di ultimatum agli azzurri, bloccando quindi ogni trattativa fino al week end che concluderà tra l'altro questo mese di giugno. Se entro questo week end quindi il Napoli non farà rilanci alla Fiorentina per provare ad acquistarlo, o contestualmente non dovesse cedere nessun centrocampista in esubero come Rog o Diawara, Veretout accetterà l'offerta della Roma.

