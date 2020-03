Venerato a CN24: "Non solo Rrahmani, il Napoli segue Koch del Friburgo! In calo le quotazioni di Cucurella, c'è una pista calda gradita a Gattuso per l'esterno sinistro. Su Barisic..."

Giornate di valutazioni in casa Napoli, dove lo staff tecnico ha un occhio attento ai talenti del futuro. Direttamente a CalcioNapoli24, il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione:

“Per il post Kalidou Koulibaly si valutano vari profili: non arriverà solo Amir Rrahmani dall’Hellas Verona, viene seguito anche il giovane Robin Koch, 23enne tedesco in forza al Friburgo.

Idee chiare per quanto riguarda la fascia sinistra: Kostas Tsimikas, esterno greco dell'Olympiakos, resta la pista più calda ed è gradito a Gennaro Gattuso. Più staccato Borna Barisic, croato dei Glasgow Rangers, mentre esce di scena lo spagnolo Marc Cucurella del Barcellona (ma in prestito al Getafe): viene ritenuto un esterno più adatto ad una linea a cinque, meno adatto invece ad una linea a quattro come quella azzurra”