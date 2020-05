Venerato a CN24: "Callejon verso l'addio, il Napoli segue Ilicic e Orsolini oltre a Boga"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Ecco le ultime sui profili seguiti dal Napoli per il post Callejon:

"Con l'addio scontato di Callejon (vicinissimo al Valencia) Gattuso e Giuntoli cercano un esterno offensivo di qualità. Non solo Boga ( sul quale gravita sempre il Chelsea in virtù della famosa opzione) ma anche altri profili. Uno è l'atalantino Ilicic, un nome che ritorna a far capolino a Castel Volturno. Già riallacciati i contatti col suo agente. Poi un emergente, il bolognese Orsolini ( la Juve può esercitare recompra nei prossimi 2 anni. Versando 22 miloni ora o 30 nel 2021) piace da matti agli azzurri per la sua proprietà di palleggio. Quindi non solo Boga ma anche Ilicic e Orsolini per il dopo Callejon".