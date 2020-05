Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni sul futuro di Josè Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli in scadenza di contratto:

"Chi invece quasi certamente lascerà Napoli per Valencia è Callejon. Allo spagnolo è stato offerto un contratto biennale per il tornante in Liga e sembra che sia orientato ad accettare l'offerta".