Sky - Conte al Napoli, arriva l'ok di De Laurentiis! Ora l'incontro con Manna

Calciomercato Napoli, ultim'ora su Antonio Conte! Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio svela un importantissimo aggiornamento sulla trattativa per il nuovo allenatore del Napoli.

Conte al Napoli

Secondo quanto riportato da Di Marzio per Sky Sport, sarebbe in programma un nuovo incontro tra Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna nelle prossime 48 ore, tra lunedì e martedì. Non è finita qui: il presidente Aurelio De Laurentiis ha ormai dato l'ok a chiudere la trattativa.

Queste le cifre dell'offerta fatta dal Napoli ad Antonio Conte: un contratto triennale da circa 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Scrive Gianluca Di Marzio: