UFFICIALE - Chelsea, niente riscatto per Higuain: torna alla Juventus

Calciomercato Napoli, l'ex Gonzalo Higuain torna alla Juventus. L'attaccante argentino ex Napoli non è stato riscattato dal Chelsea che lo ha portato a Londra con la richiesta di Maurizio Sarri. Lo rende noto il club britannico con un comunicato ufficiale. Si prospettano tempi duri per il Pipita visto che al momento non sembra essere nei piani del suo ex allenatore tantomeno del club bianconero che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Rifiutata la Roma, per lui spunta l'ipotesi dell'Atletico e quella della Cina.

Higuain torna alla Juve, il comunicato Chelsea

Il Chelsea si congeda da ben cinque giocatori in scadenza di contratto: parliamo di Gary Cahill (contratto non rinnovato), Gonzalo Higuain (fine prestito dalla Juventus), Rob Green (ritiro), Eduardo (contratto non rinnovato) e Kyle Scott (contratto non rinnovato). I Blues li hanno voluti salutare tutti insieme con un comunicato ufficiale sul proprio sito.