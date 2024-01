Tuttosport su Samardzic: accordo quinquennale, c'è un solo ostacolo per chiudere tra Napoli e Udinese

Calciomercato Napoli - Sono ore calde anche per l’arrivo del centrocampista che numericamente prenderà il posto del partente Elmas. Lazar Samardzic, classe 2002, è sempre il più gradito dal club azzurro come racconta Tuttosport.

C’è già una bozza di accordo con l’Udinese, che vorrebbe chiudere presto l’affare secondo la richiesta avanzata:

“25 milioni cash, il Napoli propone 20 subito e altri 5 bonus. L’intoppo riguarda l’accordo tra il Napoli e lo stesso Samardzic, non tanto sui 2 milioni netti a crescere nel quinquennale che il serbo sta per firmare. Il papà Mladen chiede per sé i diritti di immagine e questa interruzione potrebbe favorire l’inserimento di altre società”