Tuttosport - Il Napoli potrebbe cedere Zielinski e Lozano! De Laurentiis vuole vendere, incassare e abbassare il monte ingaggi

Come racconta Tuttosport, la fretta più grande di Aurelio De Laurentiis è vendere, incassare e abbassare il monte ingaggi, già ridotto di quasi 35 milioni (lordi) dopo i recenti addii:

“In lista di sbarco c’è sempre Politano, che ha manifestato il desiderio, oltre a Fabian Ruiz e Ounas, che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023. Se ci fossero acquirenti anche per Zielinski e Lozano, il club non si sottrarrebbe dalla trattativa. Il Napoli si trasforma, mentre Spalletti lavora con la squadra in Trentino ormai da 5 giorni”