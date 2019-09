Tmw - Valencia, dopo l'ultimatum per Hysaj si punta Isla del Fenerbahce!

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Valenca è in cerca di un terzino dopo l'infortunio di Piccini. Intanto, dopo l'ultimatum presentato al Napoli per il primo obiettivo Elseid Hysaj, il club spagnolo ha iniziato a valutare altri profili. E' stato infatti fatto un tentativo per Mauricio Isla del Fenerbahce. La vecchia conoscenza della Serie A ha un solo anno di contratto rimasto, è comunitario e il ds Longoria lo conosce molto bene. Il terzino cileno, classe '88, attualmente guadagna due milioni di euro a stagione.