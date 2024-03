Tmw - Ritorno Icardi in Serie A, spunta anche l'ipotesi Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Clamoroso ritorno di Mauro Icardi in Serie A? Il legame con l’Italia è rimasto forte per il centravanti argentino attualmente al Galatasaray e se si potesse lo farebbe volentieri, ma lo scenario è difficile se non impossibile per motivi di natura soprattutto economica.

Calciomercato Napoli, spunta l'ipotesi Icardi?

Il giocatore, però, non ha intenzione di tornare in club avversari dell’Inter come Juventus o Milan. Potrebbe farlo a Roma o al Napoli come riporta Tuttomercatoweb poiché hanno una tradizione meno inferociata contro i nerazzurri, ma la priorità del giocatore sarebbe un bis interista dove però la porta è praticamente chiusa.

Senza dimenticare i 10 milioni di ingaggio che percepisce e che rende ancor più complicato il tutto, per chiunque. Più verosimile un trasferimento in Spagna o Inghilterra al massimo, piuttosto che una terza esperienza italiana.