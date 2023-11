TMW - Real Madrid su Icardi dopo l'infortunio di Vini Jr: contatti e valutazione

Ultime notizie calciomercato - Eurorivali, arriva una clamorosa ipotesi che riguarda il Real Madrid, che avrebbe messo nel mirino Mauro Icardi. Lo racconta TMW:

"Trova conferma l'indiscrezione lanciata ieri sera dal nostro portale. Con l'infortunio di Vinicius Jr il Real Madrid torna sul mercato e sta valutando parecchi profili, uno di questi è Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray, tornato a titolo definitivo quest'estate e che ha firmato un contratto di tre stagioni da oltre 10 milioni di euro all'anno. C'è stato un sondaggio da parte di un intermediario con il club turco, poi verranno fatte alcune valutazioni interne ed eventualmente partirà una trattativa.

Quel che è certo è che Joselu non rimarrà l'unico attaccante per Carlo Ancelotti. Icardi è un idolo al Galatasaray e sta benissimo in Turchia, dopo avere rifiutato il corteggiamento di una big italiana nell'ultima estate. Però è evidente che un interessamento del Real Madrid non capiti tutti i giorni, soprattutto dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Icardi sarebbe ovviamente felice di giocare per la squadra più titolata d'Europa, quindi non sarebbe un problema di soldi trovare un accordo.

E il Galatasaray? Anche qui bisognerebbe trovare una quadratura, perché probabilmente Icardi sarebbe un prestito con un diritto di riscatto (alto). Però come visto con Zaniolo non è impossibile arrivare a trattare con il club giallorosso. Sono ovviamente discorsi prematuri, ma è chiaro che un eventuale offerta del Real Madrid sarebbe presa in serissima considerazione da Icardi".