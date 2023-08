TMW - Nuovo difensore Napoli, spunta il nome di Lukeba: la valutazione del Lione

Calciomercato SSC Napoli - Arriva una notizia importante per il nuovo difensore, con Rudi Garcia che ha messo in pole position l'acquisto di Kevin Danso. E nonostante la trattativa per il rinnovo, può ancora arrivare in azzurro.

Come conferma TMW, il Napoli nelle prossime ore farà una nuova offerta per Kevin Danso, difensore di proprietà del Lens. Se non dovesse riuscire a prenderlo, occhio a Lukeba:

"Il preferito è Danso ma il Lens lo considera incedibile così come il Wolverhampton ritiene Kilman. Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda e Josip Sutalo della Dinamo Zagabria potrebbero essere due operazioni abbordabili da 20 milioni di euro ma adesso spunta anche un possibile interessamento per Castello Lukeba che il Lione però valuta sui 25 milioni".