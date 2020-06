Ultime calciomercato Napoli. Nella serata di ieri vi abbiamo raccontato di come i legali di Dries Mertens e del Napoli fossero al lavoro nel ritiro azzurro per sistemare gli ultimi dettagli legati al rinnovo contrattuale del belga. Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Twitter raccontando di come ormai ci sia da attendere solo l'annuncio ufficiale per il prolungamento:

"Mertens-Napoli: documenti pronti per la firma-rinnovo. E per l’annuncioI"