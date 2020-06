Rinnovo Mertens, gli avvocati del belga nella sede del ritiro del Napoli: annuncio più vicino? [ESCLUSIVA]

Quella del 13 giugno 2020 potrebbe essere una giornata storica per Dries Mertens. Anzi, al momento lo è già. Il belga, grazie alla rete segnata contro l'Inter in Coppa Italia, ha infatti siglato il gol numero 122 con la maglia del Napoli diventando il top scorer di tutta la storia del club partenopeo, superando Marek Hamsik. Non solo buone notizie dal campo per il belga però, visto che in giornata sono arrivati aggiornamenti decisivi in merito al suo rinnovo contrattuale.

Rinnovo Mertens, agenti in ritiro per definire gli ultimi dettagli

Con il Napoli che ha trascorso la vigilia della gara contro l'Inter in ritiro all'Hotel Britannique al Corso Vittorio Emanuele, la sede del nuovo albergo ha visto un ospite d'eccezione oltre alla squadra e allo staff tecnico. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, si tratta di Stjin Francis, uno dei due avvocati che curano gli interessi di Dries Mertens. Accompagnato da un intermediario italiano, è piombato nella sede del ritiro degli azzurri per definire con De Laurentiis gli ultimi dettagli del rinnovo contrattuale che legherà Mertens fino al 2022 con il Napoli, con la possibilità di allungare di un altro anno ancora il contratto (si tratta infatti di un biennale con opzione per il terzo). Non sono da escludere novità nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, su di un annuncio ufficiale - magari tramite classico tweet di De Laurentiis - del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Il belga è destinato a segnare ancora tanto in maglia azzurra, per fortuna...

