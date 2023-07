Sportitalia - Mavropanos-Napoli, è tutto vero: 5 giorni fa c'era la Juve, lo Stoccarda apre alla cessione

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

"Il Napoli ha fatto una selezione per i difensori tra i possibili e i meno costosi. Kilman non si muove dall'Inghilterra e teniamo Danso in lista. Mavropanos è in pole, un difensore molto forte che in Bundesliga si è rivalutato. Due anni di contratto con lo Stoccarda e 25 mln + bonus la richiesta. Lo scatto c'è stato, la disponiiblità dello Stoccarda anche. 5 giorni fa c'era la Juventus, ora c'è il Napoli".