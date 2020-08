Ultime calciomercato Napoli. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha pubblicato alcuni aggiornamenti sul suo sito ufficiale. Non solo Koulibaly, Gabriel e Matvienko, ecco quanto scritto sulle trattative del reparto arretrato del Napoli:

"Ricordiamo che il Napoli ha comunque messo in preventivo di prendere due centrali difensivi, anche Maksimovic è in uscita. E Papastathopoulos resta in lista, ma ora precedenza a Matvienko aspettando l’ultima decisione di Gabriel"