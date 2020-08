Sportitalia - Koulibaly lascerà Napoli, se salta Gabriel è pronta l'alternativa: piace Matvienko

Ultime calciomercato Napoli. Manovre in corso per la retroguardia degli azzurri: in attesa di capire il futuro di Koulibaly, sembra concretizzarsi la beffa per Gabriel sempre più vicino all'Arsenal. Le ultime in merito di Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che svela un nome nuovo che piace agli azzurri:

"Koulibaly lascerà il Napoli, con il Manchester City ha l’accordo. Ma se Gabriel non aspetta e va all’ Arsenal ecco una possibile sorpresa: Matvienko dello Shakhtar. Trattativa in corso".