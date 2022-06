Sportitalia - Atletico Madrid-Fabian, tempo fa rifiutata offerta da 50mln ma adesso può bastare per lasciarlo partire

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato del mercato del Napoli durante lo Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia:

"Qualche tempo fa fa parlammo di un'offerta per Fabian Ruiz da 50mln dell'Atletico Madrid. L'offerta, però, è stata rifiutata, ma questa somma potrebbe bastare per lasciarlo partire in questo momento".