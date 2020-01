Sky - Piatek saluta il Milan, è tutto fatto con l'Hertha Berlino: i dettagli e le cifre

Ultime notizie mercato - E' praticamente tutto fatto: Krzysztof Piatek è ormai ad un passo dal diventare un ex calciatore del Milan dal momento che è pronto a trasferirsi all'Hertha Berlino. Il club tedesco, infatti, ha presentato ai rossoneri una offerta pari a 27 milioni di euro più bonus che è stata ritenuta soddisfacente da parte della compagine milanese. Tra questa sera e domani mattina il centravanti volerà in terra tedesca per le visite mediche e per poi iniziare questa sua nuova avventura, con tanta voglia di rialzare la testa dopo le difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione con la casacca del Milan. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, sul proprio portale. Ricordiamo che il calciatore polacco è stato sondato anche dal Napoli, che però lo ha chiesto in prestito mentre il Milan cercava un acquirente disposto ad acquistarlo a titolo definitivo.

