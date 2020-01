Sky - Napoli, mancano solo i dettagli per Rrahmani del Verona: martedì possibili visite mediche

Calciomercato Napoli - Continua senza sosta il mercato della Ssc Napoli. Dopo l'arrivo di Diego Demme, salutato anche dal tweet di Aurelio De Laurentiis. E' stato il turno dell'ormai ex Celta Vigo Lobotka, che ha già svolto le visite mediche con gli azzurri e per il quale si attende solo l'ufficialità.

Mercato Napoli, SKY: preso Rrahmani

Ora il Napoli, ha rivolto le sue attenzioni verso Verona. Ultimi dettagli tra i club da limare sui termini di pagamento nell'affare che porterà Amir Rrahmani in azzuro. Operazione da 14 milioni. Già nella giornata di martedì il calciatore kosovaro potrebbe svolgere le visite mediche, poi resterà in prestito alla squadra di Juric fino a giugno. Ancora in stanby la trattativa per Sofyan Amrabat. Napoli e Verona hanno già l'intesa da tempo, da trovare ancora, però, quella con il calciatore ex Feyenoord.