Diego Demme è un calciatore della SSC Napoli e della Nazionale tedesca.

Demme, biografia e le caratteristiche tecniche

Diego Demme è nato a Herford, in Germania, il 21 novembre 1991 da padre italiano (calabrese) e madre tedesca.

Demme è un centrocampista centrale dotato di grande agonismo e dinamismo. Abile nei duelli fisici è dotato di buona velocità, oltre ad essere abile nel recuperare palloni, è spesso impegnato nel ruolo di vertice basso di centrocampo. Centrocampista di quantità, impiegato in passato anche sulle corsie esterne, si distingue per corsa, qualità e personalità. Un lottatore che non ha mai nascosto la stima per Gattuso: «Mi piace il suo gioco aggressivo e la sua grinta, la volontà di dare sempre tutto per la squadra fino a trascinarla», le sue parole.

Demme, la carriera

Demme ha giocato sempre e solo in Germania, ma nel suo cuore c’era già un pizzico di Italia: suo padre Enzo è di origini calabresi.

: cresce fin da piccolo nel club Arminia Bielefeld, dove esordisce nel calcio professionistico nel 2010 all'età di 18 anni nella terza divisione tedesca (3.Liga). Ottiene 37 presenze in due stagioni. Paderborn 07 2012-2014 : viene poi acquistato dal Paderborn, dove ottiene 58 presenze nella seconda divisione tedesca (2.Bundesliga). Si mette in mostra con grandi prestazioni e al suo ultimo anno ottiene la promozione in Bundesliga.



: nel 2014 fa parte del nuovo progetto del Lipsia e dopo 2 anni in 2.Bundesliga ottiene la promozione in Bundesliga. Nel 2016 con la maglia del Lipsia, segnando anche la sua prima rete in carriera. Cresce insieme al club tedesco, dove diventa perno fondamentale, indossando la fascia da capitano nelle ultime stagioni e giocando tutte le partite di campionato, coppa tedesca, Europa League e anche Champions League. Chiude la carriera al Lipsia con 165 presenze prima di passare al Napoli. Napoli 2020-oggi: approda in Serie Aa gennaio 2020.

Demme in Nazionale

Esordisce nella nazionale tedesca nella sfida contro San Marino, entrando a gara in corso. Soltanto una presenza per lui con la maglia della Germania.