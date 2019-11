Calciomercato - Ibrahimovic pronto a tornare in Serie A. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport 24, ci sarebbe stato un primo incontro tra Mino Raiola e la dirigenza del Milan per verificare se ci sono i presupposti per valutare una trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero.

