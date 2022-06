Gaetano torna alla Cremonese? Secondo quanto riferito da Sky Sport, è andato in scena un incontro nel pomeriggio tra il ds Giacchetta e l'agente Federico Pastorello. Si è parlato del futuro di Gianluca Gaetano, trequartista di proprietà del Napoli e reduce dall'esperienza in prestito in grigiorosso. Il classe 2000 è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A e la Cremonese vorrebbe averlo a disposizione anche la prossima stagione.