Sky conferma: Napoli su Deulofeu, contatti con l'agente! Il Watford fissa il prezzo

Chiusa la trattativa per Di Lorenzo, il Napoli sposta l’obiettivo sul reparto offensivo. I profili che piacciono al club azzurro sono due ed entrambi spagnoli, si tratta di Rodrigo del Valencia e Deulofeu del Watford. Lo riporta il sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Per quanto riguarda il primo, proseguono i contatti tra le parti, con la società del presidente De Laurentiis che vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Diawara per abbassare l’esborso economico.

che vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di per abbassare l’esborso economico. Per Deulofeu, invece, il Napoli ha parlato con l’agente dell’ex Milan nei giorni scorsi e, nelle prossime settimane, valuterà se procedere e magari provarci in modo concreto, oppure preferire altre piste. La valutazione fatta dal club inglese è di quelle importanti, visto che si aggira sui 30 milioni circa.

Il Napoli torna su un vecchio obiettivo, trattato nella sessione di mercato invernale del 2018: secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, torna nel mirino azzurro Gerard Deulofeu, seconda punta di nazionalità spagnola ed in forza al club inglese del Watford.

Deulofeu-Napoli, torna di moda l'ex Barcellona

Il venticinquenne spagnolo cresciuto nel Barcellona, è stato riscattato dagli inglesi nel'estate del 2018 per 13 milioni, ha collezionato 30 presenze in Premier League mettendo a segno 10 reti. Un bottino che ha fatto tornare ad ardere l'interesse del Napoli che avrebbe intenzione di sondare la possibilità di un trasferimento all'ombra del Vesuvio.

Deulofeu alternativa a Lozano?

Dovesse tramontare definitivamente, una volta per tutte, la possibilità di arrivare all'attaccante messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano, per questioni di cartellino e ingaggio, il Napoli potrebbe decidere di virare su Deulofeu, il cui ingaggio, peraltro, rientrerebbe tranquillamente in quelli che sono i parametri economici del Napoli. Si registrano, ad ora, contatti tra il club azzurro e l'agente del calciatore ex Milan. Si attendono sviluppi, insomma.

RIPRODUZIONE RISERVATA