Ritorno di fiamma per Deulofeu, il Napoli ci pensa: contatto con l'agente, operazione alla portata [ESCLUSIVA]

Il Napoli torna su un vecchio obiettivo, trattato nella sessione di mercato invernale del 2018: secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, torna nel mirino azzurro Gerard Deulofeu, seconda punta di nazionalità spagnola ed in forza al club inglese del Watford.

Deulofeu-Napoli, torna di moda l'ex Barcellona

Il venticinquenne spagnolo cresciuto nel Barcellona, è stato riscattato dagli inglesi nel'estate del 2018 per 13 milioni, ha collezionato 30 presenze in Premier League mettendo a segno 10 reti. Un bottino che ha fatto tornare ad ardere l'interesse del Napoli che avrebbe intenzione di sondare la possibilità di un trasferimento all'ombra del Vesuvio.

Deulofeu alternativa a Lozano?

Dovesse tramontare definitivamente, una volta per tutte, la possibilità di arrivare all'attaccante messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano, per questioni di cartellino e ingaggio, il Napoli potrebbe decidere di virare su Deulofeu, il cui ingaggio, peraltro, rientrerebbe tranquillamente in quelli che sono i parametri economici del Napoli. Si registrano, ad ora, contatti tra il club azzurro e l'agente del calciatore ex Milan. Si attendono sviluppi, insomma.

