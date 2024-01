SKY - Napoli, doppio colpo dall'Udinese: tentativo per Nehuen Perez, domani l'incontro col papà di Samardzic

Ultime news calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio è intervenuto a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport per parlare del mercato degli azzurri:

Difensore ? Nehuén Pérez è nel mirino del Napoli: sta facendo molto bene nell'Udinese e il Napoli vorrebbe fare una doppia trattativa con Gino Pozzo, i rapporti con De Laurentiis sono buoni. Vedremo se De Laurentiis aprirà al trasferimento, è complicato perché s'è fatto male anche Bijol. Privarsi di Samardzic e Perez però non è il massimo".

Come centrocampista, Samardzic si avvicina al Napoli: domani è la giornata giusta perché arriva il papà, ci sarà probabilmente la giornata decisiva.

"Il Napoli per Dragusin è arrivato all'offerta da 20 milioni più Ostigard a titolo definitivo e il prestito di Zanoli . Ma adesso è conteso da Bayern e Tottenham per un'offerta solo cash intorno ai 30 milioni di euro.

Su Nehuen Perez, Di Marzio via sito aggiunge:

"La prima soluzione è ancora in Serie A. L'intenzione del Napoli sarebbe infatti quella di aprire un doppio fronte con l'Udinese visto l'ottimo rapporto tra De Laurentiis e i Pozzo. Non solo Samardzic quindi (nella giornata di martedì 9 gennaio il papà sarà in Italia) ma anche Nehuen Perez.

L'argentino è un osservato speciale per giugno sia del Milan che della Fiorentina e il Napoli vorrebbe anticipare. L'Udinese non vorrebbe darlo via a gennaio visto l'infortunio al piede di Bijol. Di fronte a un'offerta importante, però, potrebbe pensarci.

Come sostituto la dirigenza friulana ha chieso Van Breemen al Basilea. Al momento però c'è distanza tra la domanda del club svizzero e l'offerta del club".