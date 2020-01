Venerato a CN24: "Seri-Napoli, c'è l'offerta! Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"

Calcio mercato Napoli - Jean Michael Seri si avvicina al Napoli, si complica ancora una volta l'affare Lobotka. Il Celta Vigo continua a fare muro per la cessione del centrocampista slovacco. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo un'offerta formulata dal Napoli per Seri proprio nelle ultime ore di mercato. Ecco quanto raccontato a CalcioNapoli24 dal giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato.

"Il Napoli non riesce a chiudere la trattativa con il CeltaVigo per Lobotka. Giuntoli aspetterà fino a mercoledì, poi andrà su Seri del Fulham in prestito attualmente al Galatasaray. Intanto è arrivata la prima offerta ufficiale del Napoli per Seri: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro."