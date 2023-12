Ultime news calciomercato - "Accordo fatto e confermato", cessione in arrivo per la SSC Napoli con Alessandro Zanoli ad un passo dal Genoa. A scriverlo è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, tramite Twitter:

Questo il tweet di Schira:

? Done Deal and confirmed! Alessandro #Zanoli will join #Genoa from #Napoli on loan. #transfers https://t.co/jAMLArP5jY