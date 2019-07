Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, il Genoa insiste per Marko Rog: i rossoblù vogliono il centrocampista croato di proprietà del Napoli, reduce dai sei mesi in prestito al Siviglia. Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti: la trattativa per il croato classe 1995 entra nel vivo, lui intanto è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a Dimaro.

Marko Rog con la maglia del Napoli