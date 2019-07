Ritiro Juventus 2019, Higuain si presenta alle visite mediche alla Continassa! I tifosi: "Resta con noi! [VIDEO]

L'ex bomber del Napoli, Gonzalo Higuain, si è presentato stamane al secondo giorno di test al J-Medical. Poi, si parte. La Juventus comincerà oggi ad allenarsi davanti agli occhi di Maurizio Sarri, con 23 giocatori. Mancheranno Ronaldo, Matuidi e altri giocatori impegnati con le rispettive Nazionali fino a pochi giorni fa. Il Pipita si è presentato questa mattina, regolarmente, al centro medico bianconero, dove è stato accolto da un centinaio di tifosi presenti per foto e autografi con i giocatori. "Resta con noi, non te ne andare!" ha gridato qualcuno a sorpresa, quasi un episodio inimmaginabile dopo il passaggio al Milan e il prestito al Chelsea. "Poi torno per gli autografi" ha risposto lui.

Ritiro Juve 2019 Continassa arrivo Gonzalo Higuain

Higuain resta alla Juve? I tifosi bianconeri lo 'confermano'

Dopo quasi due ore di test, Gonzalo Higuain esce dalla clinica J-Medical. E i tifosi bianconeri, che sono diventati oltre trecento, hanno confermato la richiesta al Pipa: "Resta con noi, Gonzalo!" è il coro che gli viene dedicato. Foto, autografi e sorrisi

Nonostante le smentite del fratello-agente l'ex attaccante della Ssc continua ad essere accostato in questo finestra di mercato alla Roma. Queste le ultime parole: