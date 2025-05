Rai - Meret ha chiesto un bonus! Il Napoli non accetta: rinnovo in stand-by!

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il TG Sport della Rai svela gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Alex Meret.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato, non è ancora arrivato il tanto atteso rinnovo contrattuale di Meret che era stato annunciato a Pasqua. Le parti avevano già concordato un'estensione contrattuale di durata biennale con opzione di rinnovo per una cifra fissa di 2,5 milioni di euro a stagione. Come mai allora non è arrivata ancora la firma sul contratto?

La richiesta di Meret

Venerato al Tg Sport della Rai assicura: Meret avrebbe chiesto un bonus integrativo non previsto dalla SSC Napoli. Una richiesta - quella del portiere - che ha rallentato la chiusura della trattativa. Secondo l'entourage di Meret, però, la richiesta non comprometterà il buon esito dell'operazione ma intanto il tempo stringe.

Per adesso la SSC Napoli non vuole riconoscere a Meret il bonus economico richiesto dal giocatore. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione diplomatica.