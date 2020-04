Rinnovo Maksimovic, il Napoli vuole mettere nero su bianco: i contatti con l'agente vanno avanti da Natale

Calciomercato Napoli - Il Napoli conta di ‘blindare’ definitivamente il difensore centrale serbo Nikola Maksimovic, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"I colloqui tra le parti vanno avanti da Natale ma la firma sul prolungamento fino al 2025 del contratto in scadenza nel 2021 non è ancora arrivata. Il Napoli ora vorrebbe mettere nero su bianco. Maksimovic e Manolas, che in assenza di Koulibaly sarà definitivamente investito del ruolo di leader della difesa, sono la coppia del futuro, con Pezzella ‘co-titolare’ accanto a loro. Un reparto tutto nuovo eppure già affidabile"