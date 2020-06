Rinnovo Callejon, CorSport: Napoli, Siviglia o Valencia, sceglie José! Sembrava d’essere arrivati alla separazione consensuale

Calciomercato Napoli - Così il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a Sky Sport sulla situazione contrattuale di José Callejon, attaccante esterno spagnolo in forza agli azzurri dal 2013. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Callejon ha il contratto in scadenza, ma vai a capire se veramente si stia per chiudere un settennato. Sembrava d’essere arrivati alla separazione consensuale, un divorzio senza specifiche colpe, per consunzione. E invece adesso si scorge una volontà, attendere ancora che José Maria Callejon scelga: Siviglia, Valencia o l’ottava stagione con il Napoli, che è casa sua"