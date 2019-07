Rinnovi Napoli: ok Zielinski, problemi per Milik e Maksimovic

Non solo Rafael Leão, il presidente Aurelio De Laurentiis resta vigile anche sulla questione Mauro Icardi. Tuttavia, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, per l'argentino resta in pole position la Juventus e solo un'offerta importante per Arkadiusz Milik spingerebbe a un assalto per l'argentino.

Napoli, le ultime sui rinnovi contrattuali

Attaccante polacco per il quale, intanto, si complica il prolungamento. In scadenza nel 2021, la trattativa per il rinnovo del contratto infatti non decolla. E lo stesso vale per Nikola Maksimovic, mentre per Piotrz Zielinski è vicino l’accordo.