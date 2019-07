Ancelotti vuole il doppio colpo in attacco! Rafael Leão nel mirino, Giuntoli può inserire Ounas nell'offerta

James Rodriguez-Napoli, si attendono novità. Perché nel frattempo l’Atletico Madrid spinge per le cessioni di Angel Correa al Milan ma sta saltando la cessione di André Silva al Monaco, il che rallenterebbe e non poco l’operazione.

Calciomercato Napoli, Leão altenativa a Pépé e Lozano

Il club partenopeo osserva fiducioso, con Carlo Ancelotti che intanto continua a volere due rinforzi per il reparto avanzato. E come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, se il colombiano resta la priorità come rifinitore, riguardo al giocatore di squilibrio, è Rafael Leão l'alternativa a Nicolas Pépé e Hirving Lozano.

Attaccante portoghese classe ’99 del Lille, Leão è un giovane di grande prospettiva internazionale e il cui costo non è altissimo, poiché oscilla attorni ai 35 milioni di euro. Per ridurlo, la società azzurra potrebbe pensare alla contropartita Adam Ounas, una risorsa valutata dal Ds Cristiano Giuntoli già per Pépé, nel mirino del Paris Saint-German in ottica del post Neymar.

Napoli, la voglia di vincere dello spogliatoio

«Alzare l’asticella» , è stato questo l’input di Ancelotti lanciato di recente. E lo spogliatoio - sottolinea il quotidiano - anche comunica le sue ambizioni. «Sarebbe molto bello vincere lo scudetto a Napoli», ha detto Dries Mertens alla radio ufficiale. «Ho scelto il Napoli perché può fare il salto di qualità, voglio vincere qualche trofeo», ha invece riferito a Sky il neo acquisto Kostas Manolas.